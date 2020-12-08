МОК утвердил программу Олимпиады-2024 и наложил санкции на руководство НОК Белоруссии
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) в понедельник 7 декабря утвердил программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже и ограничил полномочия Национального олимпийского комитета Белоруссии, президентом которого является Александр Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.
МОК наложил на руководство национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии санкции до февраля 2021 года. В это время в стране пройдут выборы нового руководства комитета. Как отмечает агентство, спортсмены при этом сохранили возможность участвовать в Играх. Все выплаты, которые МОК выдает спортсменам, также будут поступать напрямую, минуя НОК.
Во время видеоконференции президент МОК Томас Бах анонсировал изменения, а также ответил на вопросы журналистов. Кроме того, во время заседания обсуждалась подготовка к Играм в Токио, которые ранее были перенесены на 2021 год.
Бах выразил надежду, что Япония сможет организовать Олимпийские игры, несмотря на продолжающуюся пандемию новой коронавирусной инфекции. Он также заявил, что МОК и власти Японии утвердят окончательный формат проведения соревнований весной 2021 года.
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