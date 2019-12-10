«Россию отстранили от спорта. Что теперь ждёт наших чемпионов?» Эксперты НСН обсудят последствия решения WADA

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» начинается пресс-конференция на тему: «Россию отстранили от спорта. Что теперь ждёт наших чемпионов?»

9 декабря на заседании исполкома Всемирной антидопинговой организации (WADA) было единогласно принято решение об отстранении России от проведения и участия во всех крупных международных соревнованиях на 4 года. Теперь российская сборная не выступит на Олимпийских играх 2020 года, на Чемпионат мира по футболу 2022 года в лучшем случае поедет под нейтральным флагом, под вопросом и проведение матчей в Петербурге на ЕВРО-2020. И это лишь малая часть. Такое решение WADA объясняет нарушениями со стороны РУСАДА и фальсификацией баз данных с допинг-пробами спортсменов.

В ходе пресс-конференции, её участники ответят на вопросы о будущем России в международном спорте, а также расскажут, когда российская сборная в следующий раз сможет принять участие в Олимпийских играх.

Участники пресс-конференции:

Член бюро исполкома Олимпийского комитета России, президент олимпийского совета города Москвы Николай Гуляев;

Экс-Руководитель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), президент фонда «Гераклион» Сергей Ерёмин;

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2019 в прыжках в высоту Михаил Акименко;

Международный менеджер по лёгкой атлетике, акредитованный World Athletics Михаил Гусев;

Президент Клуба Истории и Статистики спорта Александр Любимов.



