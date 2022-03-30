В правительстве РФ нашли плюсы от санкций в развитии спорта

Санкции, введенные западными странами в отношении России, оказывают положительный эффект на российский спорт. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Выступая в рамах форума «Мы вместе. Спорт», он признал, что санкционная политика Запада оказывает влияние, но при этом позволяет заниматься импортозамещением.

По словам Чернышенко, участники форума заявили о том, что в федерациях проводят соревнования, в спортивной отросли продолжается строительство различных объектов, физкультурно-оздоровительных комплексов и дворцов.