В правительстве РФ нашли плюсы от санкций в развитии спорта
Санкции, введенные западными странами в отношении России, оказывают положительный эффект на российский спорт. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Выступая в рамах форума «Мы вместе. Спорт», он признал, что санкционная политика Запада оказывает влияние, но при этом позволяет заниматься импортозамещением.
По словам Чернышенко, участники форума заявили о том, что в федерациях проводят соревнования, в спортивной отросли продолжается строительство различных объектов, физкультурно-оздоровительных комплексов и дворцов.
Форум «Мы вместе. Спорт» проходит в Москве с 30 по 31 марта. Как передает ТАСС, в повестке мероприятия актуальные вопросы спортивной отрасли, в том числе совершенствование спортивной индустрии, развитие детско-юношеского спорта и строительство доступных спортивных объектов, цифровая трансформация физической культуры и спорта и другие темы.
Ранее заместитель председателя правительства сообщил, что на строительство спортивных площадок и развитие спорта в стране будут направлены около 2,4 миллиарда рублей, предназначенных ранее на проведение в России международных турниров, которые были отменены.
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