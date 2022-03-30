В правительстве РФ нашли плюсы от санкций в развитии спорта

Санкции, введенные западными странами в отношении России, оказывают положительный эффект на российский спорт. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Выступая в рамах форума «Мы вместе. Спорт», он признал, что санкционная политика Запада оказывает влияние, но при этом позволяет заниматься импортозамещением.

По словам Чернышенко, участники форума заявили о том, что в федерациях проводят соревнования, в спортивной отросли продолжается строительство различных объектов, физкультурно-оздоровительных комплексов и дворцов.

Decathlon приостановит работу в России

Форум «Мы вместе. Спорт» проходит в Москве с 30 по 31 марта. Как передает ТАСС, в повестке мероприятия актуальные вопросы спортивной отрасли, в том числе совершенствование спортивной индустрии, развитие детско-юношеского спорта и строительство доступных спортивных объектов, цифровая трансформация физической культуры и спорта и другие темы.

Ранее заместитель председателя правительства сообщил, что на строительство спортивных площадок и развитие спорта в стране будут направлены около 2,4 миллиарда рублей, предназначенных ранее на проведение в России международных турниров, которые были отменены.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпортозамещениеСанкцииСпорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры