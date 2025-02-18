СМИ: В Свердловской области умерли два футболиста одной команды

Два игрока футбольной команды «ПОЗ-Прогресс» Ян Журавлев и Данил Хилобок скоропостижно скончались в Свердловской области. Об этом пишет портал 66.ru.

Трагедии произошли в Верхней Пышме ночью 15 февраля. Журавлеву было 32 года, Хилобоку — 33. Известно, что накануне Данил Хилобок участвовал в матче чемпионата Екатеринбурга среди любительских команд в спорткомплексе «Калининец», при этом Ян Журавлев пропустил игру.

Как сообщила мать Журавлева в беседе с порталом E1.ru, у спортсмена произошла остановка сердца во сне. Итогов вскрытия умершего пока нет. Близкие футболиста допускают, что на случившееся могли повлиять спортивные нагрузки.

Ранее в Бразилии 16-летний вратарь любительской команды из штата Амазонас Эдсон Лопес Гама умер после того, как грудью отбил пенальти, напоминает RT.

