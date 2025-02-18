СМИ: В Свердловской области умерли два футболиста одной команды
Два игрока футбольной команды «ПОЗ-Прогресс» Ян Журавлев и Данил Хилобок скоропостижно скончались в Свердловской области. Об этом пишет портал 66.ru.
Трагедии произошли в Верхней Пышме ночью 15 февраля. Журавлеву было 32 года, Хилобоку — 33. Известно, что накануне Данил Хилобок участвовал в матче чемпионата Екатеринбурга среди любительских команд в спорткомплексе «Калининец», при этом Ян Журавлев пропустил игру.
Как сообщила мать Журавлева в беседе с порталом E1.ru, у спортсмена произошла остановка сердца во сне. Итогов вскрытия умершего пока нет. Близкие футболиста допускают, что на случившееся могли повлиять спортивные нагрузки.
Ранее в Бразилии 16-летний вратарь любительской команды из штата Амазонас Эдсон Лопес Гама умер после того, как грудью отбил пенальти, напоминает RT.
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- СМИ: В Свердловской области умерли два футболиста одной команды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru