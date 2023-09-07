В Подмосковье стартовал третий этап Tenzor International Cup 2023
В подмосковном яхт-клубе Tenzor Sailing Club на Пестовском водохранилище стартует предпоследний, третий этап международной серии парусных регат Tenzor International Cup 2023. Мероприятие пройдет с 7 по 10 сентября.
В регате примут участие 26 команд - около 120 яхтсменов из 16 регионов России, а также белорусские и сербские спортсмены. Этот этап считается особенно важным, потому что по его итогам будут определены не только победители и призеры заплыва, но и тройка лучших общего зачета после трех этапов.
Кроме того, по результатам гонки будут определены финалисты серии, которые примут участие в борьбе за кубок Tenzor International Cup 2023 и победу на гранд-финале в Сочи.
Яхтсменам предстоит провести на воде три гоночных дня, демонстрируя мастерство управления спортивной килевой лодкой класса mX700, и проявить тактические навыки, выбирая необходимую сторону и демонстрируя реакцию на изменчивость ветра.
Кроме взрослых спортсменов, во время этапа будут также проведены уже ставшие традиционными детские парусные соревнования Tenzor Cup Junior. 9 сентября юные любители водного вида спорта посоревнуются на швертботах «Оптимист» и сапбордах. Для юных яхтсменов предусмотрены задания организаторов, система очков и рейтинговая таблица.
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