В Подмосковье стартовал третий этап Tenzor International Cup 2023

В подмосковном яхт-клубе Tenzor Sailing Club на Пестовском водохранилище стартует предпоследний, третий этап международной серии парусных регат Tenzor International Cup 2023. Мероприятие пройдет с 7 по 10 сентября.

В регате примут участие 26 команд - около 120 яхтсменов из 16 регионов России, а также белорусские и сербские спортсмены. Этот этап считается особенно важным, потому что по его итогам будут определены не только победители и призеры заплыва, но и тройка лучших общего зачета после трех этапов.

Кроме того, по результатам гонки будут определены финалисты серии, которые примут участие в борьбе за кубок Tenzor International Cup 2023 и победу на гранд-финале в Сочи.

Яхтсменам предстоит провести на воде три гоночных дня, демонстрируя мастерство управления спортивной килевой лодкой класса mX700, и проявить тактические навыки, выбирая необходимую сторону и демонстрируя реакцию на изменчивость ветра.

Кроме взрослых спортсменов, во время этапа будут также проведены уже ставшие традиционными детские парусные соревнования Tenzor Cup Junior. 9 сентября юные любители водного вида спорта посоревнуются на швертботах «Оптимист» и сапбордах. Для юных яхтсменов предусмотрены задания организаторов, система очков и рейтинговая таблица.

