В Подмосковье пройдет третий этап регаты Tenzor International Cup 2024

В начале сентября в подмосковном яхт-клубе Tenzor Sailing Club на Пестовском водохранилище пройдет третий этап парусного турнира Tenzor International Cup 2024.

Второй этап регаты Tenzor International Cup завершился победой Bars Sailing Team

Среди участников соревнования 26 команд и почти 130 гонщиков, которые представляют Владивосток, Красноярск, Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Таганрог, Севастополь и ряд других российских городов. Также в регате примут участие спортсмены из Белоруссии, Сербии, Армении и Кыргызстана. Судейскую коллегию представят хорватский ампайр Невен Баран и его ассистент из Германии Жуль Тронке.

Спортивная программа предстоящей регаты рассчитана на три гоночных дня. При этом в преддверии третьего, решающего этапа, все участники настроены решительно. Как рассказал представитель команды Bars Sailing Team Максим Батраков, тактика будет зависеть от ветровых условий, количества гонок и выступления ближайших соперников.

«Для нашей команды предстоящая регата будет во многом решающей. Победа на втором этапе позволила нам подняться на вторую позицию в общем зачете турнирной таблицы, и мы ведем борьбу за победу в серии», - пояснил он.

Три лучших команды получат денежный приз в 1,2 миллиона рублей. Победители соревнования также смогут отправиться на гранд-финал в Сочи, а также принять участие в отборе на Sailing Grand Prix.

Регата почтит память легенды советского паруса, серебряного призера Олимпиады-80, заслуженного мастера спорта Бориса Будникова. Почетными гостями станут серебряный призер Олимпиады-80 Александр Будников, участник пяти Олимпиад, многократный победитель и призер регат на всех земных континентах Олег Хоперский, а также руководство Всероссийской Федерации Парусного Спорта.

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ФОТО: Третий этап Tenzor International Cup 2023
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