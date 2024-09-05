В Подмосковье пройдет третий этап регаты Tenzor International Cup 2024

Среди участников соревнования 26 команд и почти 130 гонщиков, которые представляют Владивосток, Красноярск, Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Таганрог, Севастополь и ряд других российских городов. Также в регате примут участие спортсмены из Белоруссии, Сербии, Армении и Кыргызстана. Судейскую коллегию представят хорватский ампайр Невен Баран и его ассистент из Германии Жуль Тронке.

Спортивная программа предстоящей регаты рассчитана на три гоночных дня. При этом в преддверии третьего, решающего этапа, все участники настроены решительно. Как рассказал представитель команды Bars Sailing Team Максим Батраков, тактика будет зависеть от ветровых условий, количества гонок и выступления ближайших соперников.

«Для нашей команды предстоящая регата будет во многом решающей. Победа на втором этапе позволила нам подняться на вторую позицию в общем зачете турнирной таблицы, и мы ведем борьбу за победу в серии», - пояснил он.

Три лучших команды получат денежный приз в 1,2 миллиона рублей. Победители соревнования также смогут отправиться на гранд-финал в Сочи, а также принять участие в отборе на Sailing Grand Prix.

Регата почтит память легенды советского паруса, серебряного призера Олимпиады-80, заслуженного мастера спорта Бориса Будникова. Почетными гостями станут серебряный призер Олимпиады-80 Александр Будников, участник пяти Олимпиад, многократный победитель и призер регат на всех земных континентах Олег Хоперский, а также руководство Всероссийской Федерации Парусного Спорта.

