Второй этап регаты Tenzor International Cup завершился победой Bars Sailing Team

Команда KBR Сергея Авдонина, участвующая в турнире за Кабардино-Барлкарию, провела регату с минимальными ошибками и максимальной концентрацией. Она заняла второе место. Третье призовое место на подиуме завоевала интернациональная команда ZID art Sailing Team во главе с сербским рулевым Зораном Пауновичем.

Команда «АХМАТ», выигравшая первый этап турнира, остановилась в шаге от подиума, заняв 4-е место. При этом в общем зачёте коллектив Александра Божко удерживает лидерство. Рулевая Skolkovo Sailing Team 3 Анна Данкверт стала победительницей в женском зачёте, её команда заняла в турнирной таблице пятое место. На шестой строчке команда «ПЭК: Sport» Вадима Филатова.

В десятке сильнейших второй этап турнира завершили команды FFF Skolkovo, TREM Sailing Team, «Два Топора» и Hubex/Pirogovo.

«Космос даёт ощущение бесконечной свободы, а на земле это чувство возникает, когда идёшь под парусом», - отметил на церемонии награждения почётный гость, летчик-космонавт из отряда «Роскосмоса», поклонник парусного спорта Сергей Корсаков. Команда космонавтов во главе с Анной Кикиной, дебютировавшая в турнире, финишировала на 33-м месте.

Третий этап Tenzor International Cup 2024 состоится в подмосковной локации яхт-клуба Tenzor Sailing Club c 5 по 8 сентября. На нем определятся участники гранд-финала.



