Второй этап регаты Tenzor International Cup завершился победой Bars Sailing Team
Победителем второго этапа международного турнира Tenzor International Cup 2024 стала команда Bars Sailing Team. Итоги спортивной регаты, проходящей на Пестовском водохранилище в Подмосковье, подвели в воскресенье, 14 июля. За три гоночных дня с 12 по 14 июля было проведено девять гонок с участием 33 сильнейших парусных команд, а также детские соревнования Tenzor Cup Junior и береговая программа.
Победителем этапа стал коллектив Максима Батракова, Ильи Полищука, Егора Зуева и Богдана Бабенко, представляющий Владивосток и Москву. Эта победа стала первой на счету команды Bars Sailing Team в турнире Tenzor International Cup.
Команда KBR Сергея Авдонина, участвующая в турнире за Кабардино-Барлкарию, провела регату с минимальными ошибками и максимальной концентрацией. Она заняла второе место. Третье призовое место на подиуме завоевала интернациональная команда ZID art Sailing Team во главе с сербским рулевым Зораном Пауновичем.
Команда «АХМАТ», выигравшая первый этап турнира, остановилась в шаге от подиума, заняв 4-е место. При этом в общем зачёте коллектив Александра Божко удерживает лидерство. Рулевая Skolkovo Sailing Team 3 Анна Данкверт стала победительницей в женском зачёте, её команда заняла в турнирной таблице пятое место. На шестой строчке команда «ПЭК: Sport» Вадима Филатова.
В десятке сильнейших второй этап турнира завершили команды FFF Skolkovo, TREM Sailing Team, «Два Топора» и Hubex/Pirogovo.
«Космос даёт ощущение бесконечной свободы, а на земле это чувство возникает, когда идёшь под парусом», - отметил на церемонии награждения почётный гость, летчик-космонавт из отряда «Роскосмоса», поклонник парусного спорта Сергей Корсаков. Команда космонавтов во главе с Анной Кикиной, дебютировавшая в турнире, финишировала на 33-м месте.
Третий этап Tenzor International Cup 2024 состоится в подмосковной локации яхт-клуба Tenzor Sailing Club c 5 по 8 сентября. На нем определятся участники гранд-финала.
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