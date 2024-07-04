В Подмосковье стартует второй этап турнира Tenzor International Cup 2024
Второй этап международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024 пройдет в подмосковном Пестово. Участникам предстоит соревноваться в коротких гонках с пересадками с прямым судейством на воде.
Торжественная церемония старта соревнований состоится 12 июля, итоги регаты намерены подвести 14 июля после трех гоночных дней.
Организаторами события выступают яхт-клуб Tenzor Sailing Club и финансово-правовая группа компаний Tenzor Consulting Group при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта, а также Министерства физической культуры и спорта Московской области и Министерства культуры и туризма Московской области.
Первый этап соревнования в начале июня объединил более 130 яхтсменов из шести стран мира. В тройке лидеров по итогу оказались команды «АХМАТ» из Чеченской республики, Dolce Vita из Москвы и Подмосковья, а также HUBEX, представляющие Санкт-Петербург. При этом лучший результат среди интернациональных команд показал экипаж ZID art Sailing Team, который занял пятое место.
Турнир Tenzor International Cup 2024 посвящен памяти выдающихся представителей парусного спорта, и в рамках второго этапа регата почтит память российского яхтсмена, серебряного призера Олимпиады, тренера-наставника и общественного деятеля Георгия Шайдуко.
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