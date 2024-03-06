Парусный турнир Tenzor International Cup пройдет с июня по ноябрь 2024 года

Крупнейшее спортивное соревнование в классе MX700 —Международный парусный турнир Tenzor International Cup — пройдет с июня по ноябрь 2024 года. В его рамках запланировано четыре этапа в основных локациях яхт-клуба Tenzor Sailing Club в подмосковном Пестово и в Сочи.

Сезон посвятят памяти выдающихся людей в парусном спорте. Так, первый этап, включенный в спортивную программу Петербургского международного экономического форума, пройдет с 30 мая по 2 июня 2024 года и будет носить имя первого председателя Президиума Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Викторовича Ченцова.

В яхт-клубе Tenzor Sailing Club завершился летний парусный сезон

Президент Всероссийской федерации парусногоспорта Сергей Джиенбаев назвал неоценимым вклад Ченцова в рамках программы развития регионов и международной партнерской сетки. Это стало возможным благодаря его опыту, знаниям и целеустремленности, отметил Джиенбаев.

Проект проводится при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта, фонда «Росконгресс» и Центра спортивной подготовки сборных России.

Организаторы обещают сделать спортивную программу турнира еще более интересной и масштабной в 2024 году. Вырастет число участников регат (как российских, так и иностранных) и команд-юниоров в детском дивизионе Tenzor Cup Junior. Общий призовой фонд турнира достигнет 2 млн рублей. Важнейшая миссия турнира — объединить профессионалов в различных областях парусного спорта.

В свою очередь гендиректор Tenzor Sailing Club Екатерина Цепляева отметила особую роль в парусном спорте выдающихся личностей — мировых рекордсменах, всемирно известных регатах, олимпийская чемпионах, коих немало и в России. «Мы хотим сфокусировать внимание на парусных специалистах, чьи имена стали важной частью истории российского парусного спорта. В этой связи, каждый этап международного турнира Tenzor International Cup 2024 будет посвящен памяти одного из таких людей», — отметила она.

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ФОТО: Tenzor International Cup / Марина Семенова
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