Крупнейшее спортивное соревнование в классе MX700 —Международный парусный турнир Tenzor International Cup — пройдет с июня по ноябрь 2024 года. В его рамках запланировано четыре этапа в основных локациях яхт-клуба Tenzor Sailing Club в подмосковном Пестово и в Сочи.

Сезон посвятят памяти выдающихся людей в парусном спорте. Так, первый этап, включенный в спортивную программу Петербургского международного экономического форума, пройдет с 30 мая по 2 июня 2024 года и будет носить имя первого председателя Президиума Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Викторовича Ченцова.