В Петербурге разбираются с баскетбольным матчем с итогом 277:10

Федерация баскетбола Санкт-Петербурга объявила об аннулировании результата матча первенства Северной столицы среди девушек 2009 года рождения между «Купчинским Олимпом» и командой Калининской спортивной школой олимпийского резерва, который закончился со счетом 277:10.

Как подчеркнули в федерации, эта игра нет отвечала духу и принципам спортивного соперничества, были также нарушены нормы профессиональной этики. Организация организует тщательное разбирательство по данному факту с привлечением Спортивно-технической комиссии.