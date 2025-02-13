В Петербурге разбираются с баскетбольным матчем с итогом 277:10

Федерация баскетбола Санкт-Петербурга объявила об аннулировании результата матча первенства Северной столицы среди девушек 2009 года рождения между «Купчинским Олимпом» и командой Калининской спортивной школой олимпийского резерва, который закончился со счетом 277:10.

Как подчеркнули в федерации, эта игра нет отвечала духу и принципам спортивного соперничества, были также нарушены нормы профессиональной этики. Организация организует тщательное разбирательство по данному факту с привлечением Спортивно-технической комиссии.

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Будут изучены поведение баскетболисток и тренеров обеих команд. Кроме того, оценят действия судей, в том числе, почему матч не остановили при явном отсутствии сопротивления со стороны одной из команд.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в соцсетях появилось видео фрагмента этого матча, где пользователи в комментариях отмечают, что происходящее больше похоже на поддавки. Причем в первом круге городского первенства эти же команды сыграли со счетом 144:0.

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ФОТО: pixabay.com
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