Ягудин: Футбол - это явно не наше

Фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался об уровне футбола и хоккея в России, отметив, что игра с мячом — «не наше». Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

«Если говорить про хоккей, например, то мне нравится нижегородское «Торпедо»... С футболом пока не определился. Но явно это не наше», - заявил Ягудин.

Спортсмен считает, что в стране есть хоккей, но он не может с четкой уверенностью сказать это про футбол.

«Можно посмотреть Лигу Европы и Лигу чемпионов... И мы поймем, где находится наш "Зенит"», — добавил олимпийский чемпион.

Ранее экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал большой проблемой российского футбола появление «непрофессиональных людей» в командах и клубах, пишет «Свободная пресса».

