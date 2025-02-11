Ягудин: Футбол - это явно не наше
Фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался об уровне футбола и хоккея в России, отметив, что игра с мячом — «не наше». Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
«Если говорить про хоккей, например, то мне нравится нижегородское «Торпедо»... С футболом пока не определился. Но явно это не наше», - заявил Ягудин.
Спортсмен считает, что в стране есть хоккей, но он не может с четкой уверенностью сказать это про футбол.
«Можно посмотреть Лигу Европы и Лигу чемпионов... И мы поймем, где находится наш "Зенит"», — добавил олимпийский чемпион.
Ранее экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал большой проблемой российского футбола появление «непрофессиональных людей» в командах и клубах, пишет «Свободная пресса».
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