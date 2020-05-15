В отказе «Локомотива» продлить контракт с Сёминым заподозрили коррупционную схему
Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в беседе с НСН возмутился решением руководства футбольного клуба «Локомотив» продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Болельщики ФК «Локомотив» потребовали отставки руководства клуба. Соответствующее обращение опубликовало у себя на сайте объединение болельщиков «United South». Негодование фанатов вызвано решением руководства клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
«Вы очернили доброе имя "Локомотива". Вы замарали наши традиции и предали надежды болельщиков! Вы растоптали всё то чистое и искреннее, за что боролись и во что верили тысячи красно-зелёных! Вы опозорили то, что десятилетиями закладывалось в основу создания нашей Команды. Вы оскорбили нашу живую Легенду. Вы наплевали на принципы и совесть. Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!», - говорится в обращении болельщиков к руководству «Локомотива».
Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфире НСН назвал отказ руководства «Локомотива» от продления контракта с главным тренером команды Юрием Сёминым большой глупостью и предположил, что это решение связано с коррупционной схемой.
«Это большая глупость президента клуба и руководства команды. Юрий Сёмин – очень грамотный тренер и работает с командой очень здорово, ведёт её на втором месте премьер лиги. Без него они скатятся к чёртовой матери и даже в тройку не войдут! Дураки! Есть такие агенты, которые рекомендуют своих игроков для покупки в клуб. Я думаю, Сёмин не согласился с покупкой каких-то дорогих игроков, а они хотели деньги попилить. Вот и всё!» - возмутился футболист.
Он также предположил, что после ухода из клуба Юрий Сёмин не станет принимать новую команду, а отправится на отдых.
«В его возрасте принимать новую команду – не резонно. Уйдёт с почётом и займётся своим делом, наверняка у него что-то есть интересное. Отдыхать тоже надо», - добавил Пономарёв.
В свою очередь, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду, что Юрий Сёмин продолжит тренерскую карьеру. Сёмин же подтвердил предположение Александра Дюкова.
«Конечно, не уйду на пенсию. Он (Дюков) - молодец! Правильно сказал, чувствует тренеров. Будем работать, обязательно!» - сообщил Сёмин агентству ТАСС. Однако, уточнять в каком клубе он готов продолжить работу не стал.
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