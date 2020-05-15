В отказе «Локомотива» продлить контракт с Сёминым заподозрили коррупционную схему

«Это большая глупость президента клуба и руководства команды. Юрий Сёмин – очень грамотный тренер и работает с командой очень здорово, ведёт её на втором месте премьер лиги. Без него они скатятся к чёртовой матери и даже в тройку не войдут! Дураки! Есть такие агенты, которые рекомендуют своих игроков для покупки в клуб. Я думаю, Сёмин не согласился с покупкой каких-то дорогих игроков, а они хотели деньги попилить. Вот и всё!» - возмутился футболист.

Он также предположил, что после ухода из клуба Юрий Сёмин не станет принимать новую команду, а отправится на отдых.

«В его возрасте принимать новую команду – не резонно. Уйдёт с почётом и займётся своим делом, наверняка у него что-то есть интересное. Отдыхать тоже надо», - добавил Пономарёв.

В свою очередь, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду, что Юрий Сёмин продолжит тренерскую карьеру. Сёмин же подтвердил предположение Александра Дюкова.

«Конечно, не уйду на пенсию. Он (Дюков) - молодец! Правильно сказал, чувствует тренеров. Будем работать, обязательно!» - сообщил Сёмин агентству ТАСС. Однако, уточнять в каком клубе он готов продолжить работу не стал.

