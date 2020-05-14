Сёмин прокомментировал свой уход из «Локомотива»
Действующий главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин коротко прокомментировал решение совета директоров футбольного клуба не продлевать с ним контракт. Специалист предложил задать все вопросы на этот счёт председателю совета директоров Анатолию Мещерякову, а также генеральному директору клуба Василию Кикнадзе.
«Они лучше ответят», — цитирует «360» прославленного тренера. Контракт 73-летнего Сёмина с «Локомотивом» истекает 31 мая. Пока официально он не уволен, поэтому не хочет обсуждать тему о возможном продолжении тренерской карьеры.
Новым главным тренером команды назначат 40-летний сербский специалист Марко Николича. Многие поклонники железнодорожников с недоумением восприняли решение совета директоров.
Так, бывший президент клуба Николай Наумов считает, что уход Сёмина будет дорого стоить «Локомотиву», пишет «Свободная пресса».
По мнению Наумова, руководству клуба, видимо, захотелось вместо тренера, который никогда не прогибается, найти карманного человека, «который будет заглядывать в рот и делать все, что ему говорят».
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