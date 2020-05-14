Сёмин прокомментировал свой уход из «Локомотива»

Действующий главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин коротко прокомментировал решение совета директоров футбольного клуба не продлевать с ним контракт. Специалист предложил задать все вопросы на этот счёт председателю совета директоров Анатолию Мещерякову, а также генеральному директору клуба Василию Кикнадзе.

«Они лучше ответят», — цитирует «360» прославленного тренера. Контракт 73-летнего Сёмина с «Локомотивом» истекает 31 мая. Пока официально он не уволен, поэтому не хочет обсуждать тему о возможном продолжении тренерской карьеры.