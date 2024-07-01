В ООН заявили о недопустимости дискриминации спортсменов из РФ
Спортсменов из России и Белоруссии нельзя подвергать дискриминации по национальному признаку, поэтому их участие в предстоящей Олимпиаде в Париже очень важно. Такую позицию озвучила специальный докладчик Совета ООН по правам человека в области культурных прав Александра Ксантаки. Она выступила на дискуссии при Совете ООН по правам человека.
Как подчеркнула Ксантаки, в ходе обсуждений был сделан вывод о необходимости разделения действий государств и граждан. По её словам, в плане допуска спортсменов в нейтральном статусе важно делать индивидуальную оценку.
Летняя Олимпиада в столице Франции откроется 26 июля. Международный олимпийский комитет выпустил рекомендацию о возможности допуска российских и белорусских атлетов только в нейтральном статусе. Они также не должны иметь связь с армией или организациями национальной безопасности.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», спортсмены из России и Белоруссии не будут допущены к параду на церемонии открытия Игр.
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