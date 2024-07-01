В ООН заявили о недопустимости дискриминации спортсменов из РФ

Спортсменов из России и Белоруссии нельзя подвергать дискриминации по национальному признаку, поэтому их участие в предстоящей Олимпиаде в Париже очень важно. Такую позицию озвучила специальный докладчик Совета ООН по правам человека в области культурных прав Александра Ксантаки. Она выступила на дискуссии при Совете ООН по правам человека.

Как подчеркнула Ксантаки, в ходе обсуждений был сделан вывод о необходимости разделения действий государств и граждан. По её словам, в плане допуска спортсменов в нейтральном статусе важно делать индивидуальную оценку.