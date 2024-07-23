В OnlyFans обнаружили аккаунт знаменосца сборной Кипра на Олимпиаде Куличенко

Елена Куличенко родилась в Одинцово в Московской области. Она представляла Россию в прыжках в высоту до 2021 года.

На Олимпийских играх в Париже она вместе с Миланом Трайковичем будет нести флаг сборной Кипра, передает «Радиоточка НСН».