В OnlyFans обнаружили аккаунт знаменосца сборной Кипра на Олимпиаде Куличенко
23 июля 202420:53
На платформе OnlyFans были найдены фотографии и видеоматериалы обнаженной легкоатлетки и бывшей гражданки России Елены Куличенко, сообщает портал eReportaz.
По данным портала, Олимпийский комитет страны обратился к спортсменке с просьбой удалить ее аккаунт, однако она отказалась выполнить это требование.
Елена Куличенко родилась в Одинцово в Московской области. Она представляла Россию в прыжках в высоту до 2021 года.
На Олимпийских играх в Париже она вместе с Миланом Трайковичем будет нести флаг сборной Кипра, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогозин ответил на слова Картаполова о его ранении
- СМИ: компьютерный сбой привел к задержке 200 рейсов Air Asia Thailand
- В OnlyFans обнаружили аккаунт знаменосца сборной Кипра на Олимпиаде Куличенко
- Трамп встретится с Нетаньяху в среду
- Байден излечился от симптомов коронавируса
- Бывший директор Таганрогского завода получил два года колонии за хищение
- Мадонна переиздаст альбом «Like A Prayer» на серебристом виниле
- СК установил личность убийцы Игоря Талькова с помощью окровавленной рубашки
- Председателю правления Toyota Motor запретили въезд в Россию в ответ на санкции
- В Сети появился фейк о смерти экс-президента США Джимми Картера
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru