В OnlyFans обнаружили аккаунт знаменосца сборной Кипра на Олимпиаде Куличенко

На платформе OnlyFans были найдены фотографии и видеоматериалы обнаженной легкоатлетки и бывшей гражданки России Елены Куличенко, сообщает портал eReportaz.

По данным портала, Олимпийский комитет страны обратился к спортсменке с просьбой удалить ее аккаунт, однако она отказалась выполнить это требование.

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Елена Куличенко родилась в Одинцово в Московской области. Она представляла Россию в прыжках в высоту до 2021 года.

На Олимпийских играх в Париже она вместе с Миланом Трайковичем будет нести флаг сборной Кипра, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Елены Куличенко
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