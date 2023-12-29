В США ректора университета Висконсина уволили за порно с женой на OnlyFans
Попечительский совет кампуса Университета Висконсина в американском Ла-Кроссе уволил ректора Джо Гоу за съемки в порнографических видеороликах. Об этом пишет Wall Street Journal.
«В последние дни мы узнали о конкретных действиях доктора Гоу, которые нанесли университету значительный репутационный ущерб. Его действия были отвратительны», — заявил канцлер всех университетов штата Джей Ротман.
По данным WSJ, 63-летний Гоу вместе с женой — бывшим профессором университета 56-летней Кармен Уилсон — выпускали ролики на YouTube-канале Sexy Happy Cooking, в которых готовили вместе со звездами фильмов для взрослых. В размещающем эти видео аккаунте в Twitter были опубликованы сообщения с предложением перейти на сайты LoyalFans и OnlyFans, где доступны «полностью откровенные сцены».
Ректора, который занимал свой пост с 2007 года, возмутило решение об увольнении. По мнению Гоу, это нарушает его право на свободу слова и поправку к конституции США, запрещающую ограничения свободы слова и печати.
«Речь идет о сексуальных отношениях взрослых по обоюдному согласию. Попечители слишком остро реагируют», — заявил экс-ректор.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru