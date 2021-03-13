В ОКР прокомментировали запрет «Катюши» на Олимпийских играх
Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая прокомментировала запрет на использование песни «Катюша» вместо гимна России на Олимпийских играх.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил ОКР заменить национальный гимн «Катюшей» на Играх в Токио и Пекине, поскольку России запрещено использовать любые композиции, ссылающиеся на страну или относящиеся к ней.
«"Катюша" — очень патриотичная песня, известная всему миру, поэтому и был предложен этот вариант. Чтобы когда российский спортсмен выступал, то об этом знали бы все страны. Раз отклонили, то будем искать другой вариант», — рассказала Великая в беседе с порталом Sport24.
Спортсменка отметила, что спортивные федерации предложили достаточно вариантов замены гимну России, однако из-за ограниченного времени необходимо быстрее принимать решение.
Кроме того, Великая считает, что с выбором песни для российских спортсменов связан ряд сложностей: в частности, определение критериев отбора.
Замена национальному гимну страны потребовалась из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Организация на два года запретила спортсменам из РФ использовать официальную символику страны.
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