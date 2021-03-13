В ОКР прокомментировали запрет «Катюши» на Олимпийских играх

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил ОКР заменить национальный гимн «Катюшей» на Играх в Токио и Пекине, поскольку России запрещено использовать любые композиции, ссылающиеся на страну или относящиеся к ней.

«"Катюша" — очень патриотичная песня, известная всему миру, поэтому и был предложен этот вариант. Чтобы когда российский спортсмен выступал, то об этом знали бы все страны. Раз отклонили, то будем искать другой вариант», — рассказала Великая в беседе с порталом Sport24.

Спортсменка отметила, что спортивные федерации предложили достаточно вариантов замены гимну России, однако из-за ограниченного времени необходимо быстрее принимать решение.

Кроме того, Великая считает, что с выбором песни для российских спортсменов связан ряд сложностей: в частности, определение критериев отбора.

Замена национальному гимну страны потребовалась из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Организация на два года запретила спортсменам из РФ использовать официальную символику страны.

