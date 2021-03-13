Российским спортсменам не разрешили заменить гимн на «Катюшу»

Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил Олимпийскому комитету России (ОКР) заменить гимн России песней "Катюша" на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Inside the Games.

ROC над Олимпийским комитетом России

Замену гимну пришлось искать после санкций, которые на ОКР наложило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Российским спортсменам в течение двух лет будет запрещено использовать официальную символику Российской Федерации.

Предложение о замене гимна на "Катюшу" поступило от самих спортсменов. О причинах отказа портал не сообщает.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: tokyo2020.org
ТЕГИ:Гимн РоссииЗапретРУСАДАМОК
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры