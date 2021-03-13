Российским спортсменам не разрешили заменить гимн на «Катюшу»
Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил Олимпийскому комитету России (ОКР) заменить гимн России песней "Катюша" на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Inside the Games.
Замену гимну пришлось искать после санкций, которые на ОКР наложило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Российским спортсменам в течение двух лет будет запрещено использовать официальную символику Российской Федерации.
Предложение о замене гимна на "Катюшу" поступило от самих спортсменов. О причинах отказа портал не сообщает.
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