Российским спортсменам не разрешили заменить гимн на «Катюшу»

Замену гимну пришлось искать после санкций, которые на ОКР наложило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Российским спортсменам в течение двух лет будет запрещено использовать официальную символику Российской Федерации.

Предложение о замене гимна на "Катюшу" поступило от самих спортсменов. О причинах отказа портал не сообщает.

