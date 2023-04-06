В ОКР назвали неприемлемые для России условия допуска спортсменов до соревнований
Дискриминацией и нарушением прав российских спортсменов назвал помощник президента РФ, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин требование написать расписку с осуждением специальной военной операции для допуска к международным соревнованиям, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, Россия никогда не согласится на такие условия.
Он рассказал о проведении консультаций ОКР с Международным олимпийским комитетом и рядом спортивных федераций. Самой проблемной Левитин назвал Международную ассоциацию легкоатлетических федераций.
«Есть параметры, на которые мы никогда не пойдем», - подчеркнул он.
Ранее в МОК заявили, что решение о допуске россиян на турниры будут принимать международные федерации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru