В ОКР назвали неприемлемые для России условия допуска спортсменов до соревнований

Дискриминацией и нарушением прав российских спортсменов назвал помощник президента РФ, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин требование написать расписку с осуждением специальной военной операции для допуска к международным соревнованиям, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, Россия никогда не согласится на такие условия.

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Он рассказал о проведении консультаций ОКР с Международным олимпийским комитетом и рядом спортивных федераций. Самой проблемной Левитин назвал Международную ассоциацию легкоатлетических федераций.

«Есть параметры, на которые мы никогда не пойдем», - подчеркнул он.

Ранее в МОК заявили, что решение о допуске россиян на турниры будут принимать международные федерации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: olympic.ru
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