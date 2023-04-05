МОК обратился к организаторам Уимблдона из-за допуска российских теннисистов

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует решение организаторов Уимблдона допустить к соревнованиям российских и белорусских теннисистов.

Международная федерация настольного тенниса разрешила россиянам участвовать в турнирах

МОК отметил, что вопрос с условиями допуска российских спортсменов все еще остается открытым, однако выразили надежду на его скорое урегулирование.

Ранее организаторы престижного британского теннисного турнира назвали условия для участия россиян в соревнованиях, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УимблдонТеннисСпорт

Горячие новости

Все новости

партнеры