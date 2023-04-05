МОК обратился к организаторам Уимблдона из-за допуска российских теннисистов
5 апреля 202318:58
Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует решение организаторов Уимблдона допустить к соревнованиям российских и белорусских теннисистов.
МОК отметил, что вопрос с условиями допуска российских спортсменов все еще остается открытым, однако выразили надежду на его скорое урегулирование.
Ранее организаторы престижного британского теннисного турнира назвали условия для участия россиян в соревнованиях, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru