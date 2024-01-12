В Оймяконе прошел экстремальный марафон при температуре -55°С

Так, 38 спортсменов со всей России собрались в одном месте, чтобы принять участие в эстремальных забегах. Метеостанция показывала температуру -55°С. Первыми на старт вышли участники марафона на дистанцию на 42,2 км, а через полчаса забег начали полумарафонцы. По всей дистанции марафона были оборудованы теплые палатки, бегунов сопровождали медики.

Абсолютным победителем среди мужчин на дистанции 42,2 км стал спортсмен из Якутии Константин Драгунов, пишут местные СМИ. Спортсмен преодолел весь путь за 3 часа 7 минут. Среди женщин лучший результат показала якутская бегунья Изабелла Борисова, которая уже выигрывала забег в минувшем году. На дистанции 21,1 км победителями стали Леонид Зыков и Яна Егорова.

Ранее Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, напоминает RT. Так, на соревнованиях в Казани лыжник преодолел дистанцию 15 км за 34 минуты 46,5 секунды. Вторым пришел Артем Мальцев с отставанием в 46,9 секунды, третье место досталось Савелию Коростелеву.

