В ОАЭ задержали экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса
Бывший форвард московского «Спартака» Квинси Промес задержан полицией в Дубае в ночь на четверг. Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf со ссылкой на источники.
По данным газеты, Промеса задержали в его доме в Объединенных Арабских Эмиратах и поместили в изолятор временного содержания. Адвокат футболиста подтвердил факт задержания, но отказался от дополнительных комментариев.
Источники издания связывают действия полиции с запросом нидерландских властей на экстрадицию Промеса. В случае удовлетворения этого запроса спортсмен может быть этапирован в Нидерланды для отбывания наказания.
В Нидерландах спортсмен приговорен к полутора годам заключения за нападение с ножом на родственника, а также к шести годам — за участие в контрабанде свыше тонны кокаина. С февраля 2024 года Промес проживает в ОАЭ, передает «Радиоточка НСН».
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