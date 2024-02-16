Прокуратура наложила арест на дома футболиста Промеса в Нидерландах

Прокуратура Нидерландов наложила арест на недвижимость форварда московского «Спартака» Квинси Промеса, расположенную на территории королевства, сообщает De Telegraaf.

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Футболист был осужден судом Амстердама на 6 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, но решение пока не вступило в законную силу и будет протестовано адвокатами Промеса.

Он в настоящее время вместе с командой находится на тренировочных сборах в ОАЭ.

Как отмечает издание, речь идет о четырех домах в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде.

Ранее Минспорт отказал «Спартаку» в содействии по получению гражданства РФ Промесом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ФК "Спартак"ФутболистНидерландыПрокуратура

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