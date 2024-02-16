Прокуратура наложила арест на дома футболиста Промеса в Нидерландах

Футболист был осужден судом Амстердама на 6 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, но решение пока не вступило в законную силу и будет протестовано адвокатами Промеса.

Он в настоящее время вместе с командой находится на тренировочных сборах в ОАЭ.

Как отмечает издание, речь идет о четырех домах в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде.

Ранее Минспорт отказал «Спартаку» в содействии по получению гражданства РФ Промесом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

