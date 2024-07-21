В Москве Владимир Минеев победил Исмаилова в бою по правилам бокса
На поединке в Москве чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев победил российского бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова в бою по правилам бокса. Об этом сообщает издание «Лента.ру».
По данным источника, Минеев смог одержать победу по единогласному решению судей.
Спортсмены уже два раза проводили бои по правилам ММА. Впервые это произошло еще в 2018 году, когда их поединок завершился ничьей. При этом в 2021 году Минеев смог отправить Исмаилова в нокаут, тем самым защитив свой титул AMC.
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