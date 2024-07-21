В Москве Владимир Минеев победил Исмаилова в бою по правилам бокса

На поединке в Москве чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев победил российского бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова в бою по правилам бокса. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

По данным источника, Минеев смог одержать победу по единогласному решению судей.

Помогла политика? Боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

Спортсмены уже два раза проводили бои по правилам ММА. Впервые это произошло еще в 2018 году, когда их поединок завершился ничьей. При этом в 2021 году Минеев смог отправить Исмаилова в нокаут, тем самым защитив свой титул AMC.

Ранее российскую девушку-бойца UFC Ирину Алексееву дисквалифицировали до октября из-за допинга, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
ТЕГИ:СпортсменыРоссияМоскваСпортБокс

Горячие новости

Все новости

партнеры