В Москве стартует Спартакиада среди промышленников «Моспром»

1 июня в столице стартуют отборочные соревнования Спартакиады «Моспром». В них примут участие работники более 100 промышленных предприятий и профильных вузов г. Москвы. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Александр Прохоров в рамках пресс-конференции, которая прошла сегодня, 29 мая.

«На сегодняшний день для участия в Спартакиаде «Моспром» заявились 103 предприятия и 14 профильных вузов города Москвы. Всего в соревнованиях по 6-ти видам спорта примут участие почти 2800 человек. Мы хотим, чтобы Спартакиада «Моспром» стала важным инструментом в популяризации здорового образа жизни среди работников московской промышленности и будущих специалистов, которые в скором времени придут работать на наши предприятия», – отметил Прохоров.

В субботу, 1 июня, на городских спортивных площадках стартуют отборочные соревнования по мини-футболу, легкой атлетике и настольному теннису. Спустя три недели,22 июня, участники поборются за победу еще и в стритболе, волейболе и легкой атлетике. Отборочные туры завершатся в конце июля. В августе участники смогут посетить серию мастер-классов, которые проведут знаменитые спортсмены.

Финальные соревнования сильнейших команд, а также награждение и церемония закрытия состоятся 21 сентября на территории СК «Лужники». В этот день для спортсменов, болельщиков и гостей будут подготовлены развлекательные зоны и мастер-классы, а также праздничный концерт с участием звезд российского шоу-бизнеса. Победители и призеры Спартакиады будут определяться в каждом виде спорта. Помимо этого в рамках соревнований разыграют также первенство в общекомандном зачете и определят «самое спортивное предприятие» столицы.

Инициативу проведения Спартакиады поддержали руководители столичных заводов, учебных организаций и профессиональные спортсмены. В частности, значимость таких соревнований оценили заместитель генерального директора АО «Газпромнефть-МНПЗ» Денис Зыков и серебряный призер чемпионата мира, Заслуженный мастер спорта, руководитель Департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов.

«Спaртaкиaдa «Моспром» вaжнa не только с точки зрения поддержaния соревновaтельного духa, но и с точки зрения пропaгaнды спортa и здорового обрaзa жизни», – прокомментировал Моргунов.

Официальный сайт соревнований – http://spartakiadamosprom.ru/.

