В Москве стартовал турнир по рукопашному бою «Кубок Дружбы»

Турнир по рукопашному бою «Кубок Дружбы» начался в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта столицы.

«Кубок Дружбы» — ежегодный международный турнир, в котором участвуют сильнейшие спортсмены из более чем 20 стран. Соревнования пройдут в Москве уже в третий раз, они продлятся до 28 апреля. Турнир организуют департамент спорта Москвы и Международная федерация рукопашного боя.

В соревнованиях примут участие мужчины и женщины. Также в рамках турнира состоится первенство мира по самообороне среди юниоров и юниорок (18–23 лет), юношей в возрасте 14–17 лет и девушек 16–17 лет.

«Кубок Дружбы 2024» впервые пройдет в Международном центре самбо.

