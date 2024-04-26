В Москве стартовал турнир по рукопашному бою «Кубок Дружбы»
Турнир по рукопашному бою «Кубок Дружбы» начался в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта столицы.
«Кубок Дружбы» — ежегодный международный турнир, в котором участвуют сильнейшие спортсмены из более чем 20 стран. Соревнования пройдут в Москве уже в третий раз, они продлятся до 28 апреля. Турнир организуют департамент спорта Москвы и Международная федерация рукопашного боя.
В соревнованиях примут участие мужчины и женщины. Также в рамках турнира состоится первенство мира по самообороне среди юниоров и юниорок (18–23 лет), юношей в возрасте 14–17 лет и девушек 16–17 лет.
«Кубок Дружбы 2024» впервые пройдет в Международном центре самбо.
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