В Москве на стадионы будут пускать в два раза больше болельщиков
1 декабря 202120:45
Московским футбольным клубам разрешили пускать на стадионы в два раза больше болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Так, на матчи в декабре теперь будут допускаться до 70% болельщиков в зависимости от размеров стадиона. Ранее из-за коронавируса разрешенная квота была 30%.
Болельщикам «Динамо»,«Локомотив», «Спартак» и ЦСКА для посещения матчей потребуется наличие QR-кода.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru