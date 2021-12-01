В Москве на стадионы будут пускать в два раза больше болельщиков

Московским футбольным клубам разрешили пускать на стадионы в два раза больше болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Так, на матчи в декабре теперь будут допускаться до 70% болельщиков в зависимости от размеров стадиона. Ранее из-за коронавируса разрешенная квота была 30%.

Болельщикам «Динамо»,«Локомотив», «Спартак» и ЦСКА для посещения матчей потребуется наличие QR-кода.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:МоскваФутбол
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