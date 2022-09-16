В московском «Спартаке» сокращения бюджета не будет

Из-за смены владельца бюджет футбольного клуба «Спартак» Москва сокращен не будет, заявил генеральный директор клуба Евгений Мележиков, сообщает «РБ Спорт».

«Дело обстоит ровно наоборот», - подчеркнул гендиректор красно-белых.

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По его словам, бюджет был увеличен с учетом потребностей по конкретным направлениям.

Средства были направлены, в первую очередь, на усиление спортивного блока команды, добавил Мележиков.

Ранее «Спартак» подписал Кейта Бальде, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Филиппов//РИА Новости
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