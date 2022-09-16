В московском «Спартаке» сокращения бюджета не будет
Из-за смены владельца бюджет футбольного клуба «Спартак» Москва сокращен не будет, заявил генеральный директор клуба Евгений Мележиков, сообщает «РБ Спорт».
«Дело обстоит ровно наоборот», - подчеркнул гендиректор красно-белых.
По его словам, бюджет был увеличен с учетом потребностей по конкретным направлениям.
Средства были направлены, в первую очередь, на усиление спортивного блока команды, добавил Мележиков.
Ранее «Спартак» подписал Кейта Бальде, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- В московском «Спартаке» сокращения бюджета не будет
- Бизнес-омбудсмен России Борис Титов решил покинуть свой пост
- В Киргизии эвакуированы 120 тысяч. жителей из зоны конфликта с Таджикистаном
- Набиуллина объяснила отсутствие «брошек»
- Путин: Россия сможет вывозить свою продукцию через Турцию
- Поток туристов из России в Грузию вырос в пять раз
- В России арестовали счета и имущество Google на миллиард рублей
- Гендиректор «Вкусно - и точка» допустил подорожание картофеля фри
- МИД РФ объявил о расширении ответных санкций против Австралии
- Телеграм: Выборы, ШОС и обострение закавказской дружбы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru