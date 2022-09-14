СМИ: Федун отказался от 6 млрд рублей за продажу «Спартака»
Бывшие основные акционеры московского «Спартака» Леонид Федун и Вагит Алекперов отказались от денег за продажу футбольного клуба, сообщает «Cпорт-Экспресс».
По данным издания, им полагалось более 6 млрд рублей за команду, стадион «Открытие банк Арена» и базу в Тарасовке, которые были проданы «Лукойлу».
Отмечается, что предприниматели включили в договор пункт, согласно которому полагающиеся им деньги остаются в распоряжении клуба, но с условием: тратить их «Спартак» может только на развитие инфраструктуры - трансферы и другие нужды первой команды под запретом.
Ранее Федун вышел из состава акционеров и покинул пост руководителя столичного клуба после продажи клуба ПАО «Лукойл», сообщает RT.
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