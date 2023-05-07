В МОК заявили, что делают все возможное для возвращения россиян на турниры

По его словам, МОК тесно сотрудничает с международными спортивными федерациями. Он выразил надежду, что атлеты из России и Белоруссии смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В марте МОК рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян и белорусов, которые не поддержали спецоперацию на Украине.

Министр спорта РФ Олег Матыцин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным рассказал, что в летней Олимпиаде в Пекине гипотетически смогут участвовать только 180 российских атлетов. Глава ведомства призвал продолжать диалог с международными спортивными организациями, сообщает «Радиоточка НСН».

