В МОК заявили, что делают все возможное для возвращения россиян на турниры
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в организации предпринимают все возможное для допуска российских спортсменов к международным турнирам, передает агентство «Синьхуа».
По его словам, МОК тесно сотрудничает с международными спортивными федерациями. Он выразил надежду, что атлеты из России и Белоруссии смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
В марте МОК рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян и белорусов, которые не поддержали спецоперацию на Украине.
Министр спорта РФ Олег Матыцин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным рассказал, что в летней Олимпиаде в Пекине гипотетически смогут участвовать только 180 российских атлетов. Глава ведомства призвал продолжать диалог с международными спортивными организациями, сообщает «Радиоточка НСН».
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