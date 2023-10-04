В МОК опровергли запрет российским атлетам участвовать в юношеских ОИ-2024
Представители МОК опровергли запрет участия в юношеских Олимпийских играх-2024 для российских атлетов. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что еще ни один индивидуальный спортсмен не квалифицирован для участия в состязаниях в зимней юношеской олимпиаде в Канвондо (Южная Корея), каких-либо дальнейших решений не принималось. Следовательно, российские атлеты по-прежнему могут пройти квалификационный отбор на состязания.
Юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года. Поучаствовать в них могут спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет.
Ранее глава МОК Томас Бах отверг упреки в двойных стандартах из-за нейтрального статуса россиян. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru