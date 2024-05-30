В Международной федерации бокса назвали позором ультиматум МОК

Международный олимпийский комитет проявил неуважение к боксу, когда пригрозил отстранением от Игр-2028 спортсменам, чьи национальные федерации входят в Международную боксерскую ассоциацию (IBA). Соответствующее заявление опубликовала IBA.

«Это абсолютный позор со стороны якобы одной из ведущих спортивных организаций мира», — указано в заявлении.

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В IBA отметили, что никогда не запрещали своим спортсменам участвовать в сторонних мероприятиях. Представители ассоциации заявили, что такое поведение МОК демонстрирует отсутствие приверженности спорту и честности. Они также подчеркнули, что это проявление двойных стандартов и предвзятости.

29 мая МОК объявил, что спортсмены из национальных федераций, входящих в IBA, не смогут участвовать в Олимпиаде 2028 года. В заявлении было отмечено, что для допуска к Играм 2028 года, бокс должен регулироваться международной федерацией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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