В Международной федерации бокса назвали позором ультиматум МОК

В IBA отметили, что никогда не запрещали своим спортсменам участвовать в сторонних мероприятиях. Представители ассоциации заявили, что такое поведение МОК демонстрирует отсутствие приверженности спорту и честности. Они также подчеркнули, что это проявление двойных стандартов и предвзятости.

29 мая МОК объявил, что спортсмены из национальных федераций, входящих в IBA, не смогут участвовать в Олимпиаде 2028 года. В заявлении было отмечено, что для допуска к Играм 2028 года, бокс должен регулироваться международной федерацией, передает «Радиоточка НСН».