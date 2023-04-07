В матче за мировую шахматную корону россиянин начнет белыми
Церемония открытия матча за мировую шахматную корону прошла в Астане, сообщает РБК.
В поединке, который будет состоять из 14 партий, сойдутся представитель России Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Если по прошествии всех матчей победителя выявить не удастся, тогда чемпион мир определится на тай-брейке 30 апреля.
В результате жеребьевки, россиянин в первой партии, которая пройдет в воскресенье, 9 апреля, сыграет белыми фигурами.
Первоначально Ян Непомнящий должен был играть с действующим обладателем шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном, но тот отказался играть с россиянином, сославшись на потерю мотивации.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отказ Карлсена от матча за шахматную корону был ожидаем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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