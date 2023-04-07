В матче за мировую шахматную корону россиянин начнет белыми

В результате жеребьевки, россиянин в первой партии, которая пройдет в воскресенье, 9 апреля, сыграет белыми фигурами.

Первоначально Ян Непомнящий должен был играть с действующим обладателем шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном, но тот отказался играть с россиянином, сославшись на потерю мотивации.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отказ Карлсена от матча за шахматную корону был ожидаем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

