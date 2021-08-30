В «Манчестер Юнайтед» сообщили, когда Роналду выйдет на поле
Стало известно, когда на поле сможет выйти вернувшийся в клуб «Манчестер Юнайтед» португалец Криштиану Роналду, сообщает ВВС.
По словам главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, это может произойти уже в следующем туре чемпионата Англии по футболу. 11 сентября «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом».
«Роналду — особенный парень, сейчас он уже мужчина. Он был мальчиком, когда я играл с ним. Конечно, мы хотим, чтобы к этой игре все получилось организовать», — сообщил Сульшера.
Напомним, в последнюю пятницу лета в мировом футболе грянула трансферная бомба – английский клуб «Манчестер Юнайтед» сообщил о переходе под цвета манкунианцев португальца Криштиану Роналду, выступавшего за итальянский «Ювентус».
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