В «Манчестер Юнайтед» сообщили, когда Роналду выйдет на поле

По словам главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, это может произойти уже в следующем туре чемпионата Англии по футболу. 11 сентября «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом».

«Роналду — особенный парень, сейчас он уже мужчина. Он был мальчиком, когда я играл с ним. Конечно, мы хотим, чтобы к этой игре все получилось организовать», — сообщил Сульшера.

Напомним, в последнюю пятницу лета в мировом футболе грянула трансферная бомба – английский клуб «Манчестер Юнайтед» сообщил о переходе под цвета манкунианцев португальца Криштиану Роналду, выступавшего за итальянский «Ювентус».

