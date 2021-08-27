Роналду: «Ювентус» навсегда останется в моем сердце

Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что «Ювентус», Италия и Турин навсегда останутся в его сердце.

Ранее стало официально известно, что 36-летний Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед».

Футболист отметил, что будучи частью итальянского клуба он старался благодарить болельщиков за поддержку, показывая результаты. Роналду подчеркнул, что в ходе работы с клубом получилось создать красивую историю и достигнуть великих целей.

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Фото: Instagram/cristiano
ТЕГИ:ФутболКриштиану Роналду
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