Роналду: «Ювентус» навсегда останется в моем сердце
27 августа 202120:18
Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что «Ювентус», Италия и Турин навсегда останутся в его сердце.
Ранее стало официально известно, что 36-летний Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед».
Футболист отметил, что будучи частью итальянского клуба он старался благодарить болельщиков за поддержку, показывая результаты. Роналду подчеркнул, что в ходе работы с клубом получилось создать красивую историю и достигнуть великих целей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru