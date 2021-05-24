В Лужниках откроют зону просмотра матчей Евро-2020
В Лужниках будет организована зона публичного просмотра матчей Евро-2020, которая откроется в первый день турнира. Об этом сообщил руководитель департамента спорта столицы Алексей Кондаранцев.
Он отметил, что будут соблюдены все меры эпидемиологической предосторожности.
Кондаранцев также рассказал, что на фан-зону будет открыта регистрация для всех желающих и для средств массовой информации.
Чемпионат был перенесен на год из-за пандемии коронавируса и пройдет с 11 июня по 11 июля в этом году. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
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