В Лужниках откроют зону просмотра матчей Евро-2020

В Лужниках будет организована зона публичного просмотра матчей Евро-2020, которая откроется в первый день турнира. Об этом сообщил руководитель департамента спорта столицы Алексей Кондаранцев.

Он отметил, что будут соблюдены все меры эпидемиологической предосторожности.

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Кондаранцев также рассказал, что на фан-зону будет открыта регистрация для всех желающих и для средств массовой информации.

Чемпионат был перенесен на год из-за пандемии коронавируса и пройдет с 11 июня по 11 июля в этом году. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:ЛужникиЧемпионат Европы 2020
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