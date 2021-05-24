В Лужниках откроют зону просмотра матчей Евро-2020

В Лужниках будет организована зона публичного просмотра матчей Евро-2020, которая откроется в первый день турнира. Об этом сообщил руководитель департамента спорта столицы Алексей Кондаранцев.

Он отметил, что будут соблюдены все меры эпидемиологической предосторожности.