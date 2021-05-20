Россия открыла въезд для участников Евро-2020
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал изменения в документы, открывающие въезд в Россию иностранным гражданам, которые принимают участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Оргкомитета Евро 2020 в Санкт-Петербурге.
Генеральный директор Оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин отметил, что турнир будет максимально безопасным, а разрешение на въезд не отменяет правила, например, отрицательный ПЦР-тест.
Отмечается также, что к участникам чемпионата относятся официальные делегации, персонал, участники матчей, представители СМИ и волонтеры. Все они смогут оформить визы в упрощенном порядке. Болельщики с билетами смогут приехать на матчи без оформления виз, воспользовавшись «паспортом болельщика».
Чемпионат Европы 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира.
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