Россия открыла въезд для участников Евро-2020

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал изменения в документы, открывающие въезд в Россию иностранным гражданам, которые принимают участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Оргкомитета Евро 2020 в Санкт-Петербурге.

УЕФА: «Газпром» впервые стал спонсором двух Чемпионатов Европы

Генеральный директор Оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин отметил, что турнир будет максимально безопасным, а разрешение на въезд не отменяет правила, например, отрицательный ПЦР-тест.

Отмечается также, что к участникам чемпионата относятся официальные делегации, персонал, участники матчей, представители СМИ и волонтеры. Все они смогут оформить визы в упрощенном порядке. Болельщики с билетами смогут приехать на матчи без оформления виз, воспользовавшись «паспортом болельщика».

Чемпионат Европы 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:Паспорт БолельщикаЧемпионат Европы 2020
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры