В Литве рассмотрят законность лишения гражданства фигуристки Дробязко
Конституционный суд Литвы рассмотрит дело о правомерности лишения фигуристки Маргариты Дробязко гражданства республики. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
Ранее президент Литвы подписал декрет о лишении спортсменки гражданства, которое она получила в 1993 году в порядке исключения. Дробязко подала жалобу на это решение. Палата Регионального административного суда в Вильнюсе не смогла принять решение относительно обоснованности лишения фигуристки гражданства, инстанция обратилась в конституционный суд за разъяснениями.
«Заявитель указывает, что в соответствии с конституцией и законом о гражданстве содержание гражданства... как правовой связи гражданина с литовским государством не зависит от способа приобретения гражданства», — отметили в КС.
Также заявитель указывает на отсутствие конституционных оснований для «различного отношения к гражданам с множественным гражданством в отношении утраты гражданства» в зависимости от того, каким образом они стали гражданами Литвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru