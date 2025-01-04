В Литве рассмотрят законность лишения гражданства фигуристки Дробязко

Ранее президент Литвы подписал декрет о лишении спортсменки гражданства, которое она получила в 1993 году в порядке исключения. Дробязко подала жалобу на это решение. Палата Регионального административного суда в Вильнюсе не смогла принять решение относительно обоснованности лишения фигуристки гражданства, инстанция обратилась в конституционный суд за разъяснениями.

«Заявитель указывает, что в соответствии с конституцией и законом о гражданстве содержание гражданства... как правовой связи гражданина с литовским государством не зависит от способа приобретения гражданства», — отметили в КС.

Также заявитель указывает на отсутствие конституционных оснований для «различного отношения к гражданам с множественным гражданством в отношении утраты гражданства» в зависимости от того, каким образом они стали гражданами Литвы.

