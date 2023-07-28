В Литве потребовали лишить гражданства фигуристку Дробязко

МВД Литвы направило обращение к лидеру страны Гитанасу Науседе с требованием лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Об этом сообщил LRT.

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Отмечается, что спортсменка тесно общается с гражданкой России фигуристкой Татьяной Навкой, которая находится в санкционном списке. Кроме того, отмечается в обращении, Дробязко владеет имуществом в Крыму и поддерживает связь с иными подсанкционными лицами.

Авторы послания добавили, что Дробязко давала присягу при получении гражданства, однако «публично выражает поддержку государству, представляющему угрозу интересам безопасности Литвы».

Фигуристку также упрекнули в неуважении к Литве, поскольку она не вернула госнаграды, полученные ранее.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил, что юмориста Семёна Слепакова надо лишить гражданства и возможности зарабатывать в России за песню о спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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