В Литве потребовали лишить гражданства фигуристку Дробязко
МВД Литвы направило обращение к лидеру страны Гитанасу Науседе с требованием лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Об этом сообщил LRT.
Отмечается, что спортсменка тесно общается с гражданкой России фигуристкой Татьяной Навкой, которая находится в санкционном списке. Кроме того, отмечается в обращении, Дробязко владеет имуществом в Крыму и поддерживает связь с иными подсанкционными лицами.
Авторы послания добавили, что Дробязко давала присягу при получении гражданства, однако «публично выражает поддержку государству, представляющему угрозу интересам безопасности Литвы».
Фигуристку также упрекнули в неуважении к Литве, поскольку она не вернула госнаграды, полученные ранее.
Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил, что юмориста Семёна Слепакова надо лишить гражданства и возможности зарабатывать в России за песню о спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru