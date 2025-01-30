В Лиге чемпионов установили рекорд по количеству голов за один день

В частности, в ночь с 29 на 30 января в рамках 8-го тура состоялись 18 матчей, в которых команды забили 64 гола. Самыми результативными стали встречи «Лилль» – «Фейеноорд» (6:1), «Астон Вилла» – «Селтик» (4:2), «Штутгарт» – «ПСЖ» (1:4), «Ред Булл Зальцбург» – «Атлетико» (1:4) и «ПСВ Эйндховен» – «Ливерпуль» (3:2).

Предыдущий рекорд был установлен в 1970 году, когда за 16 матчей было забито 66 голов. Однако тогда турнир назывался «Кубок европейских чемпионов».

Ранее выступающий за саудовский «Аль-Наср» португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забивавшим 24 года подряд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

