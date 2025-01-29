В Германии перед матчем Лиги чемпионов задержали 59 фанатов «ПСЖ»
Полиция германии арестовала 59 болельщиков французского ФК «Пари Сен-Жермен». Как пишет RMC Sport, это произошло перед матчем Лиги чемпионов со немецким «Штутгартом».
Отмечается, что прибывшие в Штутгарт фанаты «Пари Сен-Жермен» «слишком разгорячились», поэтому местные стражи порядка, с целью избежать столкновений с местными болельщиками, решили задержать наиболее буйных.
Матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Штутгартом» и «Пари Сен-Жермен» пройдёт 29 января. На игре ожидают более трёх тысяч французских болельщиков, поэтому полиция работает в усиленном режиме.
Ранее петербургский ФК «Зенит» со счётом 1:2 проиграл армянскому клубу «Ноа» в товарищеском матче на сборе в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Участники Black Sabbath станут почетными гражданами Бирмингема
- Внучка Ельцина организовала свою выставку в московском «Ельцин-центре»
- Голосование по вотуму недоверия Фицо снято с повестки
- В столичном аэропорту у пассажирки из Индии изъяли радиоактивный вулканический песок
- Матвиенко призвала сократить прием на обучение по невостребованным профессиям
- МИД России предложил оказать помощь в восстановлении Сирии после свержения Асада
- Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна
- Схему московского метро перевели на китайский язык
- Electronic Arts может перевыпустить The Sims 1 и The Sims 2
- СМИ: Актриса Мерил Стрип чудом спаслась от пожара в Калифорнии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru