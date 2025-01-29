В Германии перед матчем Лиги чемпионов задержали 59 фанатов «ПСЖ»

Отмечается, что прибывшие в Штутгарт фанаты «Пари Сен-Жермен» «слишком разгорячились», поэтому местные стражи порядка, с целью избежать столкновений с местными болельщиками, решили задержать наиболее буйных.

Матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Штутгартом» и «Пари Сен-Жермен» пройдёт 29 января. На игре ожидают более трёх тысяч французских болельщиков, поэтому полиция работает в усиленном режиме.

Ранее петербургский ФК «Зенит» со счётом 1:2 проиграл армянскому клубу «Ноа» в товарищеском матче на сборе в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

