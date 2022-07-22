Биатлонистку Жураускайте лишили российского гражданства

«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске», — говорится в указе.

Жураускайте в 2021 году получила гражданство Литвы. Спортсменка заявляла о намерении выступить за сборную республики на Олимпийских играх в Италии в 2026 году, пишет RT.

