Биатлонистку Жураускайте лишили российского гражданства
Уроженка Мурманска биатлонистка Лидия Жураускайте лишена российского гражданства, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске», — говорится в указе.
Жураускайте в 2021 году получила гражданство Литвы. Спортсменка заявляла о намерении выступить за сборную республики на Олимпийских играх в Италии в 2026 году, пишет RT.
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