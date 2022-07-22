Биатлонистку Жураускайте лишили российского гражданства

Уроженка Мурманска биатлонистка Лидия Жураускайте лишена российского гражданства, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске», — говорится в указе.

Жураускайте в 2021 году получила гражданство Литвы. Спортсменка заявляла о намерении выступить за сборную республики на Олимпийских играх в Италии в 2026 году, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинГражданство РФСпортсменыБиатлон
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