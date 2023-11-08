В Красноярске открыли «Академию нард»
Первую в России специализированную «Академию нард» открыли в Красноярске, передаёт ОТР.
В оснащение клуба вошли специальные столы и доски, соответствующие мировому стандарту. Заниматься с профессиональными игроками смогут и взрослые, и дети.
«Бывает, специально собираемся: просто посидеть, поиграть, поговорить, когда долго не виделись. Это увлекательная игра, очень увлекательная», - отметил один из игроков Сергей Лазовский.
По словам президента федерации нард Красноярского края Олега Хомякова, в «Академии нард» будут готовить региональные сборные для участия во всероссийских и международных соревнованиях.
Ранее президент Федерации нард России Алексей Авсецин заявил, что одной из целей организации является проведение в РФ чемпионата мира, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru