В Колумбии после поражения в матче застрелили президента ФК «Тигрес»
Президент колумбийского футбольного клуба «Тигрес» Эдгар Паес был убит после того, как его команда проиграла матч второй лиги.
Игра завершилась со счётом 2:3 в пользу клуба «Атлетико» (Кали). Когда после матча Паес возвращался домой, его застрелили, сообщает пресс-служба «Тигреса».
«Семья «Тигрес» и спортивное сообщество опустошены этим событием. Эдгар Паес был страстным сторонником футбола и образцовым лидером... Власти проведут соответствующее расследование», — говорится в заявлении клуба.
Ранее бывший футболист читинского «Локомотива» Виктор Егоров был убит в результате конфликта, который возник во время совместного распития алкогольных напитков, сообщает RT.
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