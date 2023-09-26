В Колумбии после поражения в матче застрелили президента ФК «Тигрес»

Президент колумбийского футбольного клуба «Тигрес» Эдгар Паес был убит после того, как его команда проиграла матч второй лиги.

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Игра завершилась со счётом 2:3 в пользу клуба «Атлетико» (Кали). Когда после матча Паес возвращался домой, его застрелили, сообщает пресс-служба «Тигреса».

«Семья «Тигрес» и спортивное сообщество опустошены этим событием. Эдгар Паес был страстным сторонником футбола и образцовым лидером... Власти проведут соответствующее расследование», — говорится в заявлении клуба.

Ранее бывший футболист читинского «Локомотива» Виктор Егоров был убит в результате конфликта, который возник во время совместного распития алкогольных напитков, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:УбийствоФутболПроисшествиеКолумбия

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