Экс-тренера сборной РФ Слуцкого оштрафовали за оскорбление журналиста
Бывшего тренера сборной России по футболу и казанского «Рубина» Леонида Слуцкого оштрафовали за резкие высказывания в адрес журналиста Виталия Бородина, сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).
Решение принял комитет по этике РФС. Слуцкого оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Также тренеру запретили заниматься любой связанной с футболом деятельностью на год условно.
В 2020 году Слуцкого оштрафовали и дисквалифицировали на две игры за оскорбления в адрес судей на матче между «Рубином» и «Локомотивом». Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru