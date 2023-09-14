Экс-тренера сборной РФ Слуцкого оштрафовали за оскорбление журналиста

Бывшего тренера сборной России по футболу и казанского «Рубина» Леонида Слуцкого оштрафовали за резкие высказывания в адрес журналиста Виталия Бородина, сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

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Решение принял комитет по этике РФС. Слуцкого оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Также тренеру запретили заниматься любой связанной с футболом деятельностью на год условно.

В 2020 году Слуцкого оштрафовали и дисквалифицировали на две игры за оскорбления в адрес судей на матче между «Рубином» и «Локомотивом». Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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