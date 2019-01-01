В Коломне пройдёт большой велофестиваль

Велофестиваль пройдёт в Коломне 20 июля. О том, какой будет программа городского праздника, рассказала телеканалу «360» руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

Гостей ожидает не только спортивное событие, но и культурные развлечения — в частности, для детей и взрослых организуют концерт. Также отмечается, что любой участник велозаезда может выбрать себе дистанцию по плечу: 30, 50 или 90 километров.

Кроме того, по словам Галкиной, велопраздник станет ежегодным, и его будут проводить на разных площадках. «Мы хотим, чтобы фестиваль путешествовал по всему Подмосковью, будем включать в маршрут новые города», — пояснила Галкина.

Ранее в столице прошёл Весенний велофестиваль, в котором приняли участие предприниматели. Представители бизнес-сообщества проехали по Садовому кольцу.



