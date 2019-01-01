Столичные предприниматели проедут на велосипедах по Садовому кольцу
Портал поставщиков приглашает пользователей сервиса объединиться в команду на весеннем московском Велофестивале, который пройдет в воскресенье, 19 мая.
Предприниматели пройдут веломаршрут в составе большой колонны по всему Садовому кольцу.
Сбор начнется в полдень на проспекте Академика Сахарова, старт в час дня.
Прокатиться можно будет на собственном велосипеде или воспользоваться городским велопрокатом, отмечает глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
В день велофестиваля будут действовать специальные тарифы в системе общегородского велопроката velobike.ru.
Также откроется фестивальный городок возле площади трех вокзалов с развлекательной программой, конкурсами с призами и подарками, фуд-кортом, а также интерактивными зонами.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Пациентка онкодиспансера в Воронеже умерла мучительной смертью
- Уход Терезы Мэй в отставку прогнозируется на следующей неделе
- «Локомотив» поставил рекорд по количеству побед в Кубке России по футболу
- Экспертизы подтвердили самооборону сестер Хачатурян, убивших отца
- Россиянка погибла в ДТП с автобусом в Италии