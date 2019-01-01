Столичные предприниматели проедут на велосипедах по Садовому кольцу

Портал поставщиков приглашает пользователей сервиса объединиться в команду на весеннем московском Велофестивале, который пройдет в воскресенье, 19 мая.

Предприниматели пройдут веломаршрут в составе большой колонны по всему Садовому кольцу.

Сбор начнется в полдень на проспекте Академика Сахарова, старт в час дня.

Прокатиться можно будет на собственном велосипеде или воспользоваться городским велопрокатом, отмечает глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

В день велофестиваля будут действовать специальные тарифы в системе общегородского велопроката velobike.ru.

Также откроется фестивальный городок возле площади трех вокзалов с развлекательной программой, конкурсами с призами и подарками, фуд-кортом, а также интерактивными зонами.

