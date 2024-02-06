В Казани болельщик умер после хоккейного матча

Пожилой болельщик умер после матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной лиги (КХЛ) между клубами «Ак Барс» и «Сибирь» в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

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Инцидент произошел накануне, мужчина скончался на парковке. Болельщику вызвали скорую помощь, однако он умер до прибытия бригады.

«По предварительным данным — внезапная сердечная смерть. Она наступила, когда матч был уже закончен, за пределами спортивного комплекса», — указал собеседник агентства.

Ранее во Франции болельщик футбольного клуба «Нант» погиб после столкновения с фанатами «Ниццы» перед очередным матчем в рамках чемпионата страны, напоминает RT. Известно, что мужчина получил два ножевых ранения в спину.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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