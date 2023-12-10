Матч чемпионата Испании по футболу остановили после смерти болельщика
Встречу футбольных клубов «Гранада» и «Атлетико» в рамках чемпионата Испании пришлось остановить из-за смерти болельщика, сообщило издание Marca.
Игра проходила на домашнем стадионе «Гранады». В первом тайме одному из болельщиков стало плохо. Медики не успели оказать мужчине помощь.
Судья принял решение остановить матч после того, как вратарь «Атлетико» поставил его в известность о смерти на трибуне. Футболисты покинули поле.
Журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X сообщил, что Футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду встретятся в товарищеском матче между клубами «Интер Майами» (США) и «Аь-Наср» (Саудовская Аравия) в феврале 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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