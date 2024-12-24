В Казахстане опровергли отставку главного тренера сборной Черчесова

Отмечается, что 61-летний специалист продолжает работать согласно контракту.

«Призываем доверять только официальной информации, опубликованной на сайте федерации и в её социальных сетях», - говорится в заявлении организации.

О назначении Черчесова главным тренером футбольной сборной Казахстана было объявлено летом 2024 года. Срок контракта с российским специалистом не уточняется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

