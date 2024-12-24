В Казахстане опровергли отставку главного тренера сборной Черчесова
Появившаяся в СМИ информация о якобы отставке главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова не соответствует действительности. Об этом заявили в федерации футбола республики.
Отмечается, что 61-летний специалист продолжает работать согласно контракту.
«Призываем доверять только официальной информации, опубликованной на сайте федерации и в её социальных сетях», - говорится в заявлении организации.
О назначении Черчесова главным тренером футбольной сборной Казахстана было объявлено летом 2024 года. Срок контракта с российским специалистом не уточняется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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